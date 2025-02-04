ЕС частично компенсирует подорожание электроэнергии в Молдавии

ЕС частично компенсирует жителям Молдавии подорожание электроэнергии в 2025 году.
Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам визита в страну Еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, которая анонсировала финансовую помощь республике в объеме €250 млн.
"€151 млн из среднесрочной программы помощи населению предназначен для компенсации подорожания электроэнергии для каждой семьи. Так, первые 110 кВт·ч потребления будут оплачиваться по старому тарифу", - говорится в сообщении.
Еще €15 млн будут направлены на компенсации счетов за электроэнергию предприятиям. Школы, детские сады и больницы получат на эти цели €20 млн. Проект также предусматривает выделение €50 млн на повышение энергоэффективности.
В Молдавии и Приднестровье действуют режимы ЧП в связи с прекращением с 1 января транзита российского газа через Украину. Это привело к сокращению выработки электроэнергии на снабжавшей оба берега Днестра Молдавской ГРЭС. В этой ситуации в Приднестровье были вынуждены прибегнуть к веерным отключениями электроэнергии, а Молдавии пришлось переключиться на более дорогие поставки из Румынии и поднять тарифы. Это вызвало недовольство населения и резкую критику со стороны оппозиции.