Россияне установили рекорд потребления минтая

В 2024 году россияне установили новый рекорд потребления минтая. Об этом в интервью РБК рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

Россияне установили рекорд потребления минтая
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По его словам, согласно усредненным показателям, один человек за 2024 год съел четыре килограмма этой рыбы.

«Это самый высокий показатель более чем за 20-летний период наблюдений», заявил он.

Буглак отметил, что рост потребления минтая связан с маркетингом. Специалисты АДМ в период с 2022 по 2023 годы проводили исследование, которое подтвердило, что россияне предпочитают не покупать этот продукт из-за того, что в СССР минтай считался рыбой с «несчастливой судьбой». В «Справочнике промысловой рыбы СССР» ее называли «второстепенной промысловой рыбой дальневосточных морей».

После проведения аналитики ассоциация запустила проект по популяризации продукции из минтая как вкусной, полезной и доступной по цене дикой рыбы. Буглак отметил, что за год минтай смог подняться до третьей ступени в рейтинге популярности среди россиян, а доля людей, которые выбирают данный продукт, увеличилась на 21%.

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