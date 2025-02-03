ЦБ назвал главные жалобы россиян на вклады

Банк России сообщил о получении свыше 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов в прошлом году, пишут Ведомости.

Из них более четверти (554 шт.) касалось несогласия с начисленными процентами, а остальные – ненадлежащего информирования по условиям. Увеличение числа обращений наблюдается со второй половины года. В позапрошлом году Центробанку поступило в 2 раза меньше обращений из-за несогласия с начисленными процентами по вкладу.

ЦБ: ключевая ставка начнет снижаться в ответ на устойчивое замедление инфляции

« В х о д е п о в е д е н ч е с к о г о н а д з о р а Ц Б в ы я в и л п р а к т и к и , к о т о р ы е н е я в л я ю т с я н а р у ш е н и е м з а к о н а , н о в м е с т е с т е м н е п о з в о л я ю т к л и е н т а м а д е к в а т н о и п о л н о с т ь ю о ц е н и т ь у с л о в и я п р е д л а г а е м ы х в к л а д о в , р а с с к а з а л е г о п р е д с т а в и т е л ь » , – г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Ранее доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова заявила, что власти России постараются сделать так, чтобы россияне направили накопленные на вкладах триллионы на ипотечное кредитование. Это позволит уберечь средства от попадания в оборот, что в свою очередь защитит от нового витка роста цен в стране, отметила она.