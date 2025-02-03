Рынки отреагировали на пошлины Трампа

На минувших выходных Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% для Мексики и Канады и 10% — в отношении Китая. При этом новый хозяин Белого дома повторил угрозу ввести тарифы против ЕС.

В своем решении республиканец сослался на «серьезную угрозу со стороны незаконных мигрантов и смертоносных наркотиков».

« М ы д о л ж н ы з а щ и щ а т ь а м е р и к а н ц е в , и м о я о б я з а н н о с т ь к а к п р е з и д е н т а — о б е с п е ч и в а т ь б е з о п а с н о с т ь в с е х н а с » , — н а п и с а л п р е з и д е н т в с о ц е т и T r u t h S o c i a l .

Хотя такое решение было ожидаемым, поскольку неоднократно анонсировалось Трампом еще в рамках его предвыборной кампании, рынки отреагировали бурно, причем по всем классам активов: