Рынки отреагировали на пошлины Трампа

Реакция рынков на пошлины Трампа
На минувших выходных Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% для Мексики и Канады и 10% — в отношении Китая. При этом новый хозяин Белого дома повторил угрозу ввести тарифы против ЕС.
В своем решении республиканец сослался на «серьезную угрозу со стороны незаконных мигрантов и смертоносных наркотиков».
«Мы должны защищать американцев, и моя обязанность как президента — обеспечивать безопасность всех нас», — написал президент в соцети Truth Social.
Хотя такое решение было ожидаемым, поскольку неоднократно анонсировалось Трампом еще в рамках его предвыборной кампании, рынки отреагировали бурно, причем по всем классам активов:
- Доллар начал торговую неделю с резкого бычьего гэпа, подскочив более чем на 1% на открытии. Индекс USD поднялся к максимуму 13 января 109,89, а к моменту написания материала в 09:35 мск. расположился в районе 109,52, слегка откатившись после первоначальной реакции.
- Золото умеренно подешевело, снизившись в пределах 0,7%. Спотовая цена в моменте приближалась к зоне $2 770 за унцию, после чего сократила потери до 0,53%, отскочив к отметке $2 786. Апрельские фьючерсы едва удержались над отметкой $2 800, а к моменту написания статьи расположились на $2 817 за унцию.
- Нефть Brent подросла на 1%, тестируя зону $76,50 за баррель, а фьючерсы на WTI, которые днем ранее поднимались выше $75, торговались вблизи уровня $74.
- Биткоин, как и криптовалютный рынок в целом, понес внушительные потери. В моменте BTC падал к $91 672, а затем отскочил к уровням выше $94 000, сократив потери до 6,24%.
- Фьючерс на S&P 500 торгуется с солидным медвежьим гэпом, теряя почти 2%. Азиатские акции также просели на торгах в понедельник.