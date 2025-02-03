США рассматривают возможность введения пошлин в отношении Евросоюза

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источник.

« Н е к о т о р ы е [ в а д м и н и с т р а ц и и ] х о т я т в в е с т и д е с я т и п р о ц е н т н ы е п о ш л и н ы в о т н о ш е н и и Е С . . . О н и о б с у ж д а ю т т а к и е м е р ы в о т н о ш е н и и в с е г о и м п о р т а и з Е С » , — с к а з а л и с т о ч н и к г а з е т ы .

Другой собеседник Telegraph заявил, что Трамп «прощупывает почву с Канадой и Мексикой и выясняет, что ему может сойти с рук».

На прошлой неделе президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам Трампа, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.

Политик допустил, что подобные пошлины могут быть введены и в отношении товаров из стран-членов ЕС.

После этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что объединение готовится к возможной торговой войне с США.