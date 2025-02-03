В США дали прогноз по ситуации на рынке нефти при Трампе

Намерения президента США Дональда Трампа увеличить добычу нефти на территории страны противоречат тенденциям рынка, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, американские концерны, занимающиеся добычей сланцевой нефти, не собираются резко наращивать ее темпы, так как это может обвалить цены и привести к новой волне банкротств.

Шансы на то, что Саудовская Аравия пойдет на увеличение добычи нефти, на чем настаивает Трамп, также невелики, пояснили журналисты.

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По их словам, действующая администрация полагает, что обвал цен на нефть поможет побороть инфляцию в США и снизить процентные ставки. Кроме того, по мнению чиновников, снижение стоимости энергоресурса ударит по Ирану и России.

Вместе с тем, напомнили эксперты, в 2020 году снижение стоимости одного барреля нефти до $45 привело к волне банкротств среди сланцевых нефтедобытчиков.