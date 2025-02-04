Назван главный покупатель российской пшеницы

С июля по декабрь 2024 года Египет увеличил импорт российской пшеницы в 1,8 раза и стал лидером по импорту российского зерна. Главного покупателя со ссылкой на данные Союза экспортеров и производителей зерна и аналитического центра «Русагротранса» называет газета «Ведомости».

Как показало исследование, в первой половине сельхозгода 2024/25 Египет приобрел 5,45 миллиона тонн пшеницы у России. Помимо него в числе главных покупателей российского зерна Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. Всего за июль-декабрь Россия поставила на внешние рынки 37 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 30 миллионов — пшеницы (за год объем ее поставок вырос на семь процентов).

На рост поставок в Египет позитивно повлияли малая стоимость фрахта судов и «относительно низкий» уровень мировых цен на черноморскую пшеницу и конкурентное предложение со стороны российских экспортеров, пояснил гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Дополнительным фактором стало значительное ослабление курса египетского фунта, добавил аналитик практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Константин Власов

По оценке «Русагротранса» в этом сельхозгоду (с июля 2024 по июнь 2025 года) Россия экспортирует не менее 42 миллионов тонн пшеницы, что станет третьим результатом в истории. При этом ограничивающим фактором является квота на вывоз пшеницы из России, которая заработает с середины февраля.

В январе 2025 года экспорт зерна из России упал в два раза в сравнении с первым месяцем 2024 года. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский объяснил это выросшими внутренними и низкими мировыми ценами.