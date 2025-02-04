Китай пожаловался в ВТО на «подлый шаг» США

Китай воспользовался механизмом разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО) и подал жалобу на введенные США тарифы. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Представитель Министерства торговли Китая заявил, что введение пошлин на китайскую продукцию, экспортируемую в США, серьезно нарушает правила ВТО, является «подлым шагом» и представляет собой «типичную практику односторонних действий и торгового протекционизма».

Действия США «серьезно подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему», основу экономического и торгового сотрудничества между Китаем и США, а также нарушают стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок, подчеркнул китайский чиновник.

« К и т а й р е ш и т е л ь н о в ы с т у п а е т п р о т и в д е й с т в и й С Ш А и п р и з ы в а е т С Ш А н е м е д л е н н о и з м е н и т ь с в о й п о д х о д » , - п о д ч е р к н у л и в М и н и с т е р с т в е т о р г о в л и К Н Р .

В начале февраля новый президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики, а также 10-процентных - на китайский импорт. Такие меры Трамп объяснил необходимостью «заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и поток наркотиков» в США.

Китай вводит пошлины на нефть, уголь, СПГ и технику из США

Через несколько дней после этого Пекин объявил о введении пошлин в 15 процентов на импорт американского угля и сжиженного природного газа (СПГ) и в десять процентов - на импорт нефти, сельскохозяйственной техники и авто с большим объемом двигателя.

Кроме того, власти Китая начали расследование в отношении Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства и усилили экспортный контроль за товарами, связанными с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием.