Нашествие саранчи может ударить по продуктовой корзине россиян
Из-за прогнозируемого Россельхозцентром нашествия саранчи и, как следствие, возможного снижения урожая стоимость килограмма картофеля может подняться до 100 рублей и выше, заявил NEWS.ru доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Так эксперт прокомментировал сообщения о том, что уже весной саранча атакует 21 регион России.
До этого Росстат сообщал, что средняя цена картофеля в стране по итогу 2024 года уже выросла вдвое — с примерно 28 рублей до почти 57 рублей за килограмм.
«На картофель допускаю рост цен до 100 рублей и выше. А если отсутствует одна товарная позиция (из-за сокращения урожая после нашествия саранчи. — NEWS.ru.), больше потребляют другую. В этой ситуации также можно допустить рост стоимости огурцов до 400 рублей за килограмм», — сказал Белхароев.
Если же государство вообще никак не будет бороться с нашествием саранчи, огурцы могут подорожать до 500 рублей за килограмм, и это не станет пределом, добавил аналитик.
Ранее депутат Государственной думы Владимир Бурматов заявил NEWS.ru, что для борьбы с предрекаемым из-за аномально теплой зимы нашествием саранчи существует специальный регламент. Аграрии должны подготовиться к этому заранее и провести комплекс профилактических мероприятий, добавил он.