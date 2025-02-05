ЕС выбрал цель ответных мер на пошлины США

Евросоюз планирует принять ответные меры в отношении крупных американских технологических компаний в случае, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в отношении стран блока. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По словам двух официальных лиц, в потенциальном споре с Вашингтоном Европейская комиссия намерена прибегнуть к так называемому антипринуждающему инструменту (Anti-Coercion Instrument, ACI). Один из чиновников сказал, что "все варианты рассматриваются", и указал на ACI как на самый жесткий ответ.

ACI вступил в силу в 2023 году, он призван "защищать ЕС и страны сообщества от экономического принуждения со стороны третьих стран", говорится в регламенте. По словам чиновников, угроза Трампа использовать тарифы, чтобы заставить Данию отдать Гренландию и заставить ЕС отказаться от принудительных мер в отношении американских технологических компаний, подпадает под это определение. ACI также позволяет ЕС блокировать прямые иностранные инвестиции или ограничивать доступ на рынок банковских, страховых и других финансовых услуг, отмечает газета.

Министры торговли ЕС встретились во вторник в Варшаве, чтобы обсудить угрозу введения пошлин со стороны США. Официальные лица, проинформированные о ходе закрытых обсуждений, сообщили, что большинство высказалось за принятие ответных мер в случае необходимости, пишет издание.

Британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники, близкие к команде Трампа, сообщала, что он рассматривает возможность обложить весь импорт из ЕС пошлиной в размере 10%. По словам одного из источников, полного согласия в администрации американского лидера по этому вопросу пока нет.