ЕС готовится к торговой войне с США

Европейский союз обсуждает возможность введения ответных пошлин на товары из США в случае решения президента США Дональда Трампа о тарифах для товаров из ЕС. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

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Указывается, что евробюрократы серьезно обеспокоены возможным решением Трампа о введении пошлин, которые, по информации газеты Telegraph, могут составить 10 процентов.

Чиновники Европейского союза, которые ранее придерживались курса свободной торговли, уже несколько месяцев рассматривают варианты для ответа правительству США. Например, прорабатывается вариант введения пошлин на продукцию из "политически значимых американских штатов".

Ранее Трамп заявил, что намерен ввести новые тарифы против Европейского союза. По мнению американского лидера, дефицит США в торговле составляет более 300 миллиардов долларов. "В Европе никто не закупает сельскохозяйственную продукцию и машины из США, а мы берем у них миллионы автомобилей, огромный объем сельхозпродуктов".

Газета Politico сообщала, что в Брюсселе и Лондоне готовятся к возможной торговой конфронтации с Вашингтоном. При этом, как заявили евробюрократы, они надеются избежать подобной ситуации и "наладить диалог" с Белым домом.