Лукашенко потребовал остановить вывод валюты за рубеж

Иностранные инвесторы не должны выводить за рубеж средства, заработанные в Белоруссии.

Об этом на встрече с доверенными лицами заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщается на сайте главы государства.

« Д и в и д е н д ы в ы в о д я т . О н и ч т о , л и ч н о с а м и з а р а б о т а л и э т и д е н ь г и ? С к у д н у ю з а р п л а т у н а ш и м л ю д я м з а п л а т и л и , с а м и с м о т а л и с ь з а г р а н и ц у и в ы в е л и е щ е д е н ь г и . Э т о ч т о , н о р м а л ь н о ? » — в о з м у т и л с я Лукашенко.

По его словам, за границу выводят сотни миллионов долларов, а не условные 15 миллионов, о которых говорилось ранее. При этом президент подчеркнул, что ранее требовал не допускать необоснованной утечки из страны валюты. Лукашенко пообещал, что разберется с правительством по этому вопросу, чтобы принятые им решения выполняли.

Лукашенко: РФ и Белоруссия смогут преодолеть вызовы, которые поставила жизнь

Ранее Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Артур Карпович призвал вернуть такие преимущества советской торговли, как стабильные цены, насыщенность товарами собственного производства и добросердечное обслуживание.