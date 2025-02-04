Bloomberg: санкции США привели к задержкам с выгрузкой нефти с Сахалина

Выгрузка топлива с части танкеров, перевозящих российскую нефть, задерживается из-за санкций, введенных США в январе 2025 года. Об этом пишет Bloomberg.

Санкции США привели к проблемам с выгрузкой нефти с Сахалина
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10 января США ввели санкции против энергетического сектора России. Под них подпали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», более 180 судов.

По данным агентства, только два из девяти кораблей, отправленных с нефтегазовых проектов на Сахалине через Тихий океан, были разгружены после введения новых рестрикций.

Четыре танкера из семи оставшихся простаивают близ Находки, еще один с 17 января находится в океане между Японией и Южной Кореей. Восьмое судно прибыло в пункт назначения в Китае, девятое еще не добралось до пункта назначения.

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Журналисты отметили, что производители намереваются доставлять заказчикам нефть премиальной марки ESPO другими судами взамен тех, что попали под санкции.

Ранее в «Газпром нефти» сообщили, что компания «готовилась к разным сценариям», поэтому «устойчивость бизнеса» сохранится.