Санкции США привели к проблемам с выгрузкой нефти с Сахалина

Выгрузка топлива с части танкеров, перевозящих российскую нефть, задерживается из-за санкций, введенных США в январе 2025 года. Об этом пишет Bloomberg.

10 января США ввели санкции против энергетического сектора России. Под них подпали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», более 180 судов.

По данным агентства, только два из девяти кораблей, отправленных с нефтегазовых проектов на Сахалине через Тихий океан, были разгружены после введения новых рестрикций.

Четыре танкера из семи оставшихся простаивают близ Находки, еще один с 17 января находится в океане между Японией и Южной Кореей. Восьмое судно прибыло в пункт назначения в Китае, девятое еще не добралось до пункта назначения.

Стало известно, в обмен на что США могут снять санкции с России

Журналисты отметили, что производители намереваются доставлять заказчикам нефть премиальной марки ESPO другими судами взамен тех, что попали под санкции.

Ранее в «Газпром нефти» сообщили, что компания «готовилась к разным сценариям», поэтому «устойчивость бизнеса» сохранится.