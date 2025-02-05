Экономист предрек подорожание всех товаров и услуг в 2025 году

В 2025 году в России скорее всего вырастут цены на все товары и услуги. Об этом в интервью ЕАН рассказал экономист, автор детских книг про экономику Эдуард Матвеев.

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По его словам, социально значимые товары подорожают в меньшей степени, потому что их стоимость сдерживает правительство.

« Н а в с е о с т а л ь н о е ц е н ы б у д у т р а с т и . С о д н о й с т о р о н ы н а р о с с и й с к и е ц е н ы д а в и т м и р о в а я и н ф л я ц и я , с д р у г о й — с л у ч и в ш и й с я в 2 0 2 4 г о д у с е р ь е з н ы й н е у р о ж а й < . . . > . Ч т о б у д е т д а л ь ш е , т о ж е н е п о н я т н о » , — с к а з а л М а т в е е в .

Экономист напомнил, что во многих продуктах, произведенных в России, есть импортная составляющая, стоимость которой зависит от курса валют. При этом скачок доллара, который произошел перед новогодними праздниками, еще не до конца заложен в цены, заключил он.

Данные российской кофеобжарочной компании «МилФудс» до этого показали, что за 2024 год цены на робусту выросли больше чем в два раза, а стоимость арабики увеличилась на 80%. Таким образом стоимость зеленого зерна достигла максимальной отметки за последние 47 лет, уточнили в компании.