Спрогнозирована ключевая ставка к концу года

Ключевая ставка Банка России к концу 2025 года может составить от 16 до 23,1%. Такая информация содержится в новом среднесрочном консенсус-прогнозе экономистов из пула регулятора, опрошенных с 31 января по 4 февраля, пишет газета «Коммерсантъ».

По мнению экономистов, в 2026 году среднегодовая ключевая ставка может составить 15%. Прогноз повысили с 14,6%.

Опрошенные эксперты ожидают, что инфляция к концу 2025 года может разогнаться до 8,6%. При этом на 2026 год показатель прогнозируют на уровне 4,6%.

Накануне финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с интернет-изданием «Ридус» высказал мнение, согласно которому Банк России на одном из своих следующих заседаний может поднять ключевую ставку на 1-2%.

Аналитик выразил надежду, что регулятор оставит ставку на уровне 21%, однако уверенности в этом нет. Он отметил, что даже нынешняя высокая ставка уже мешает развитию экономики, при этом никак не влияя на инфляцию.