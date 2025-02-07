Поскольку население все реже пользуется монетами, предпочитая им бумажные деньги, Банк России еще в 2022 году возобновил печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей. Теперь они также дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Об этом говорится в ответах регулятора на вопросы, опубликованных в официальном Telegram-канале ЦБ.

Так, в нулевые годы банкноты 5 и 10 рублей пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты. Но со временем ситуация изменилась.

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" Л ю д и с е й ч а с о х о т н е е п о л ь з у ю т с я б у м а ж н ы м и д е н ь г а м и - о н и з а н и м а ю т м е н ь ш е м е с т а в к о ш е л ь к е и в о т л и ч и е о т м о н е т н е о с е д а ю т в к о п и л к а х . В 2 0 2 2 г о д у Б а н к Р о с с и и в о з о б н о в и л п е ч а т ь т а к и х б а н к н о т . Т е п е р ь о н и д о п о л н и т е л ь н о п о к р ы в а ю т с я з а щ и т н ы м л а к о м , ч т о п о з в о л я е т у в е л и ч и т ь с р о к и х с л у ж б ы " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В ЦБ также отмечают, что печать таких банкнот в итоге стала более выгодной, чем чеканка монет. Кроме того, перевозить банкноты легче, чем монеты.