Финансист оценил возможность повышения ключевой ставки в России

Не исключено, что в ближайшее время Центральный банк (ЦБ) поднимет ключевую ставку на 1-2 процента. Об этом высказался финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью «Ридусу».

Аналитик надеется, что ЦБ оставит ее на уровне 21 процента, однако уверенности в этом нет. Беляев счел, что, возможно, ключевую ставку все же захотят поднять на 1-2 процента. В то же время даже нынешняя высокая ставка уже мешает развитию экономики, при этом никак не влияя на инфляцию, указал собеседник издания.

По словам финансиста, инфляция в России не имеет монетарной природы. На фоне этого, как утверждает Беляев, усилия ЦБ оказываются бесполезными.

Аналитик предложил бороться с инфляцией антимонопольному ведомству, а не ЦБ. Он пояснил, что сейчас причина роста цен — это лишь стремление монополий иметь как можно больше прибыли.

« У в е л и ч е н и е ц е н — с а м ы й п р о с т о й с п о с о б , т а к ч т о к о м п а н и и п о в ы ш а ю т ц е н ы с у д в о е н н о й и л и у т р о е н н о й э н е р г и е й . В о т п р о т и в э т о г о и д о л ж н а б о р о т ь с я Ф А С » , — з а я в и л Б е л я е в .

Заседание совета директоров ЦБ, на котором должно быть принято решение о ключевой ставке, состоится 14 февраля. Там уже не раз подчеркивали, что необходимо и дальше вести жесткие денежно-кредитные условия, так как инфляция продолжает расти. При этом представители ЦБ отмечали, что снижение ключевой ставки возможно лишь при условии устойчивого замедления инфляции.