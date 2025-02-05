Украина готовится к закупкам СПГ у США

Украина собирается осуществлять закупки сжиженного природного газа из США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции в Киеве с коллегой из Соединенного Королевства Дэвидом Лэмми, передает ТАСС.

По его словам, Украина имеет все возможности для импорта сжиженного природного газа из США. Кроме того, страна приглашает американские компании к участию в восстановлении государства после специальной военной операции РФ.

В конце декабря крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК сообщила о получении первой партии сжиженного природного газа из США в объеме 100 миллионов кубометров. Это первая подобная поставка из Соединенных Штатов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона прекратила поставки российского газа в Европу. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен продлевать транзит российского газа.