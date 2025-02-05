Криптобиржа Deribit уходит из России

Криптобиржа Deribit объявила об уходе из России. Об этом сообщает ТАСС.

Криптобиржа Deribit уходит из России
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Причиной такого решения стали санкции со стороны Евросоюза. При этом, услуги биржи станут недоступны для граждан России, которые не имеют второго гражданства страны-члена Европейской экономической зоны или Швейцарии.

«В связи с санкциями ЕС против России Deribit больше не может обслуживать российских граждан и резидентов России в качестве своих клиентов, за исключением некоторых случаев. Поскольку материнская компания Deribit является голландской, эти санкции ЕС применимы и к нам», — рассказали в компании.

Ранее на Украине подготовили новый пакет антироссийских санкций.

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