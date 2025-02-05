Криптобиржа Deribit уходит из России

Криптобиржа Deribit объявила об уходе из России. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной такого решения стали санкции со стороны Евросоюза. При этом, услуги биржи станут недоступны для граждан России, которые не имеют второго гражданства страны-члена Европейской экономической зоны или Швейцарии.

« В с в я з и с с а н к ц и я м и ЕС против России Deribit больше не может обслуживать российских граждан и резидентов России в качестве своих клиентов, за исключением некоторых случаев. Поскольку материнская компания Deribit является голландской, эти санкции ЕС применимы и к нам», — рассказали в компании.

Ранее на Украине подготовили новый пакет антироссийских санкций.