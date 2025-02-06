Россия сократила импорт железа и стали в одну страну

Согласно данным статслужбы Южной Кореи, в 2024 году страна импортировала из России 398,7 тысячи тонн черных металлов и изделий из них на сумму 221,3 миллиона долларов, что в 1,8 раза меньше, чем в 2023-м, передает агентство «Прайм».

В натуральном выражении это стало минимальным показателем за всю историю торговли между двумя странами, а в денежном выражении — минимальным с 1998 года.

Особенно заметно сократились закупки первичных форм чугуна, отходов и лома черных металлов, а также ферросплавов. В частности, импорт чугуна в чушках и других первичных формах уменьшился более чем втрое, до 73,4 тысячи тонн (34,5 миллиона долларов), отходов и лома черных металлов — в 1,5 раза, до 232,1 тысячи тонн (79,9 миллиона долларов), а ферросплавов — в 1,6 раза, до 57,7 тысячи тонн (87,6 миллиона долларов).

При этом корейские партнеры начали закупать полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, объемы импорта которых в 2024 году достигли 35,1 тысячи тонн.

Летом прошлого года сообщалось, что после паузы в три месяца Испания закупила в России небольшое количество стали и железа. Вместе с тем поставки не достигли досанкционных объемов.