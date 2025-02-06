Стоимость американского доллара опустилась до 96 рублей, следует из данных платформы investing.com. Таким образом рубль укрепился до значений, зафиксированных в октябре прошлого года.

На 11:25 по московскому времени стоимость доллара составляла 96,49 рубля. Отмечается, что национальная валюта Соединенных Штатов потеряла 1,52% от начала торгового дня.

Ранее сообщалось, что, исходя из данных МосБиржи, курс доллара США 27 января упал до 96,6 рубля. В начале дня торги стартовали при цене валюты в 98,04 рубля. По состоянию на 15:00 по московскому времени того дня за один доллар США давали 96 рублей 89 копеек.

Банк России увеличит продажи валюты

До этого, 21 января, стоимость американского доллара опустилась ниже отметки в 100 рублей. На 12:20 по московскому времени 21 января американская валюта торговалась на уровне 99,99 рубля. По данным Центрального банка России, актуальный курс доллара тогда составлял 101,95.

На этом фоне заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что сильное влияние на курс доллара в России оказывает политика Центрального банка. В разговоре с NEWS.ru депутат подчеркнул, что стоимость рубля определяется балансом спроса и предложения.