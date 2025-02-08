Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 50 процентов

Совокупные запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Европейского союза (ЕС) опустились примерно до 49,99 процента от их суммарной вместимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

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По состоянию на 6 февраля 2025 года хранилища ЕС заполнены на 49,99 процентов. Отмечается, что это на 18,2 процента меньше, чем было в 2024 году в эту же дату. С начала нынешнего отопительного сезона уровень европейских ПХГ в общей сложности уменьшился к настоящему моменту уже на 45,2 процента.

Совокупные запасы газа в странах Евросоюза составляют сейчас около 55,7 миллиарда кубометров. По сравнению с прошлым годом, показатель уменьшился на 19,9 миллиардов кубометров.

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17 января стало известно, что в некоторых странах ЕС уровень запасов газа в местных ПХГ опустился ниже 50 процентов еще в середине января. Так, во Франции к тому времени показатель сократился до 49,24 процента, в Хорватии — до 47,74 процента. Наименьший уровень заполненности тогда был зафиксирован в Нидерландах (47,58 процента), а наибольший — в Португалии (близко к 100 процентам), Швеции (88,04 процента) и Испании (77,48 процента).