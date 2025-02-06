В «Руспродсоюзе» назвали условие для снижения цен на яйца

Стоимость яиц и сливочного масла уменьшится, если не вырастет розничная наценка, считает зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

« Ц е н а д л я п о к у п а т е л я м о ж е т с н и з и т ь с я т о л ь к о в т о м с л у ч а е , е с л и н е у в е л и ч и т с я р о з н и ч н а я н а ц е н к а » , — с к а з а л Л е о н о в .

По его словам, отпускная цена, установленная производителем не всегда отражается на итоговой стоимости, которую покупатели видят в магазинах. Кроме того, сеть может требовать уменьшения стоимости отгрузки товара, так как производитель обычно включает в отпускную цену вознаграждение, составляющее 5%.

3 февраля сообщалось, что правительство РФ расширило перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ретейлерам, добавив в список сливочное масло и яйца. Согласно предположению правительства, внесение сливочного масла и яиц в перечень социально значимых товаров в будущем приведет к снижению цен на эти продукты.