Страны Балтии вышли из энергокольца с Россией

Энергетическая система Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ). Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

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Отмечается, что энергосистема Калининградской области была заблаговременно подготовлена к автономной работе. В настоящий момент суммарная мощность местных электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение населения.

В Эстонии перед выходом из энергосистемы с Россией вышли из строя две ТЭС

В Калининградской области работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская. Протяженность электросетей составляет свыше 19 тысяч километров.

Страны Балтии входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и договорились выйти из нее в июле 2023 года. Включение их электросетей через Польшу в синхронный режим работы с сетью Европейского союза назначено на 9 февраля. После отключения от БРЭЛЛ Литва, Латвия и Эстония сутки будут работать в изолированном режиме, после чего в случае отсутствия неполадок подключатся к Европе.