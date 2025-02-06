Эксперт ответил на вопрос о влиянии нелегальных мигрантов на экономику РФ
Финансовый аналитик Михаил Беляев на фоне вступления в силу в РФ новых правил в отношении нелегальных мигрантов в разговоре с Рамблером рассказал об их негативном влиянии на экономику страны.
С 5 февраля 2025 года правительство запустило реестр, в который будут заносить иностранцев, подлежащих высылке из страны. Также заработает режим высылки. А за оказание им незаконных услуг будут назначать полумиллионные штрафы. Размер штрафа составит для граждан от 2000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 35 000 до 50 000 рублей, для компаний - от 400 000 до 500 000 рублей. Согласно данным МВД, на территории России нелегально пребывают 670 тысяч человек.
Нелегальные мигранты оказывают исключительно негативное воздействие на экономику. Это связано с тем, что они тут практически бесправны, и предприниматели вне зависимости от сферы их деятельности могли им выдавать заниженную заработную плату. При этом из-за низких издержек по зарплате предприниматели теряют стимул к какому-либо прогрессу, к качественному развитию своих отраслей, к повышению производительности труда. То есть они вызывают застой в своих отраслях. Поэтому непосредственно для работодателей нелегальные мигранты – это исключительно положительное явление, которое они поддерживают и в котором они ищут позитивные стороны, заявляя, что они двигают экономику вперед. Но на самом деле это не так – нелегальные мигранты провоцируют застойные явления. При этом нужно отметить, что при росте издержек предприниматели находят более рациональные способы ведения хозяйства – это закон экономики.Михаил БеляевКандидат экономических наук
Низкие зарплаты нелегальных мигрантов «сбивают общие заработки на рынке», добавил эксперт.
«А это, в свою очередь, ведет к застою в росте благосостояния трудящихся», — подчеркнул он.
Помимо прочего, нелегальные мигранты, а также члены их семей, незаконно оказавшиеся в России, оказывают дополнительную нагрузку на правоохранителей, а также на работников сфер просвещения и медицины.
«И по этой линии тоже растут затраты. То есть тут на работу с нелегальными мигрантами идут вычеты из общественного богатства. А эти деньги могли быть направлены на более продуктивные меры», — сказал аналитик.
Вместе с тем эксперт назвал нелегальную миграцию «почвой для коррупции».
«А коррупционная составляющая – это минус для экономики и для общественного развития в целом. Тут речь идет и о «резиновых» квартирах для мигрантов, и о фиктивной сдаче экзамена по русскому языку и о многом другом. <…> Так что работа по недопущению нелегальных мигрантов в Россию и по их выдворению из страны должна вестись неуклонно и настойчиво. Пользы для экономики от них нет. И слово «нелегальные» — это ключ к пониманию проблемы как таковой», — заключил Беляев.
Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят поправки о медосвидетельствовании мигрантов.