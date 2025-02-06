Финансовый аналитик Михаил Беляев на фоне вступления в силу в РФ новых правил в отношении нелегальных мигрантов в разговоре с Рамблером рассказал об их негативном влиянии на экономику страны.

С 5 февраля 2025 года правительство запустило реестр, в который будут заносить иностранцев, подлежащих высылке из страны. Также заработает режим высылки. А за оказание им незаконных услуг будут назначать полумиллионные штрафы. Размер штрафа составит для граждан от 2000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 35 000 до 50 000 рублей, для компаний - от 400 000 до 500 000 рублей. Согласно данным МВД, на территории России нелегально пребывают 670 тысяч человек.

Нелегальные мигранты оказывают исключительно негативное воздействие на экономику. Это связано с тем, что они тут практически бесправны, и предприниматели вне зависимости от сферы их деятельности могли им выдавать заниженную заработную плату. При этом из-за низких издержек по зарплате предприниматели теряют стимул к какому-либо прогрессу, к качественному развитию своих отраслей, к повышению производительности труда. То есть они вызывают застой в своих отраслях. Поэтому непосредственно для работодателей нелегальные мигранты – это исключительно положительное явление, которое они поддерживают и в котором они ищут позитивные стороны, заявляя, что они двигают экономику вперед. Но на самом деле это не так – нелегальные мигранты провоцируют застойные явления. При этом нужно отметить, что при росте издержек предприниматели находят более рациональные способы ведения хозяйства – это закон экономики. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Низкие зарплаты нелегальных мигрантов «сбивают общие заработки на рынке», добавил эксперт.

« А э т о , в с в о ю о ч е р е д ь , в е д е т к з а с т о ю в р о с т е б л а г о с о с т о я н и я т р у д я щ и х с я » , — п о д ч е р к н у л о н .

Помимо прочего, нелегальные мигранты, а также члены их семей, незаконно оказавшиеся в России, оказывают дополнительную нагрузку на правоохранителей, а также на работников сфер просвещения и медицины.

« И п о э т о й л и н и и т о ж е р а с т у т з а т р а т ы . Т о е с т ь т у т н а р а б о т у с н е л е г а л ь н ы м и м и г р а н т а м и и д у т в ы ч е т ы и з о б щ е с т в е н н о г о б о г а т с т в а . А э т и д е н ь г и м о г л и б ы т ь н а п р а в л е н ы н а б о л е е п р о д у к т и в н ы е м е р ы » , — с к а з а л а н а л и т и к .

Вместе с тем эксперт назвал нелегальную миграцию «почвой для коррупции».

« А к о р р у п ц и о н н а я с о с т а в л я ю щ а я – э т о м и н у с д л я э к о н о м и к и и д л я о б щ е с т в е н н о г о р а з в и т и я в ц е л о м . Т у т р е ч ь и д е т и о « р е з и н о в ы х » к в а р т и р а х д л я м и г р а н т о в , и о ф и к т и в н о й с д а ч е э к з а м е н а п о р у с с к о м у я з ы к у и о м н о г о м д р у г о м . < … > Т а к ч т о р а б о т а п о н е д о п у щ е н и ю н е л е г а л ь н ы х м и г р а н т о в в Р о с с и ю и п о и х в ы д в о р е н и ю и з с т р а н ы д о л ж н а в е с т и с ь н е у к л о н н о и н а с т о й ч и в о . П о л ь з ы д л я э к о н о м и к и о т н и х н е т . И с л о в о « н е л е г а л ь н ы е » — э т о к л ю ч к п о н и м а н и ю п р о б л е м ы к а к т а к о в о й » , — з а к л ю ч и л Б е л я е в .

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят поправки о медосвидетельствовании мигрантов.