РФ поставит в Абхазию дополнительно 182 млн кВт·ч электроэнергии
Объем коммерческого перетока электроэнергии из России в Абхазию, договоренность о которой достигнута между "Черноморэнерго" и "Интер РАО", составит 182 млн кВт·ч стоимостью 830 млн рублей. Об этом сообщает Министерство энергетики и транспорта Абхазии.
"Министерство энергетики и транспорта Республики Абхазия информирует о достижении соглашения между Россией и Абхазией о получении дополнительного объема электроэнергии для обеспечения надежного электроснабжения жителей республики. Согласно подписанному договору между ПАО "Интер РАО" и РУП "Черноморэнерго", объем коммерческого перетока электроэнергии составит 182 миллиона кВт·ч, стоимость которого - 830 млн рублей. Финансирование данного договора будет осуществлено за счет недополученных средств финансовой помощи, предоставленных Российской Федерацией Республике Абхазия в 2024 году", - говорится в сообщении.
Министерство энергетики и транспорта Абхазии "выражает благодарность российской стороне за поддержку и сотрудничество в сфере энергетики, что является важным шагом к обеспечению устойчивого будущего для Республики Абхазия".
В последние годы в осенне-зимний период в республике возникает энергодефицит из-за повышающегося потребления. С 1 ноября до 23 декабря республика закупала электроэнергию в РФ по коммерческой стоимости, из бюджета республики на эти цели направлено порядка 600 млн рублей.
С 23 декабря начались гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию из РФ, речь идет о 327 млн кВт.ч электроэнергии, которой, по данным специалистов могло хватить до 13-15 февраля. Для экономии электроэнергии с 8 января в республике действуют шестичасовые веерные отключения света.