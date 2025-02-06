РФ поставит в Абхазию дополнительно 182 млн кВт·ч электроэнергии

Объем коммерческого перетока электроэнергии из России в Абхазию, договоренность о которой достигнута между "Черноморэнерго" и "Интер РАО", составит 182 млн кВт·ч стоимостью 830 млн рублей. Об этом сообщает Министерство энергетики и транспорта Абхазии.

" М и н и с т е р с т в о э н е р г е т и к и и т р а н с п о р т а Р е с п у б л и к и А б х а з и я и н ф о р м и р у е т о д о с т и ж е н и и с о г л а ш е н и я м е ж д у Р о с с и е й и А б х а з и е й о п о л у ч е н и и д о п о л н и т е л ь н о г о о б ъ е м а э л е к т р о э н е р г и и д л я о б е с п е ч е н и я н а д е ж н о г о э л е к т р о с н а б ж е н и я ж и т е л е й р е с п у б л и к и . С о г л а с н о п о д п и с а н н о м у д о г о в о р у м е ж д у ПАО "Интер РАО" и РУП "Черноморэнерго", объем коммерческого перетока электроэнергии составит 182 миллиона кВт·ч, стоимость которого - 830 млн рублей. Финансирование данного договора будет осуществлено за счет недополученных средств финансовой помощи, предоставленных Российской Федерацией Республике Абхазия в 2024 году", - говорится в сообщении.

Министерство энергетики и транспорта Абхазии "выражает благодарность российской стороне за поддержку и сотрудничество в сфере энергетики, что является важным шагом к обеспечению устойчивого будущего для Республики Абхазия".

В последние годы в осенне-зимний период в республике возникает энергодефицит из-за повышающегося потребления. С 1 ноября до 23 декабря республика закупала электроэнергию в РФ по коммерческой стоимости, из бюджета республики на эти цели направлено порядка 600 млн рублей.

С 23 декабря начались гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию из РФ, речь идет о 327 млн кВт.ч электроэнергии, которой, по данным специалистов могло хватить до 13-15 февраля. Для экономии электроэнергии с 8 января в республике действуют шестичасовые веерные отключения света.