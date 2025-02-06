Европа платит высокую цену за отказ от российской энергии из-за того, что ранее чрезмерно зависела от нее. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете, признанном нежелательной иностранной организацией в России, передает РИА Новости.

« В Е в р о п е м ы и с п ы т а л и г о р ь к и е п о с л е д с т в и я ч р е з м е р н о й з а в и с и м о с т и о т о д н о й с т р а н ы - п р о и з в о д и т е л я э н е р г и и , к о т о р о й б ы л а Р о с с и я , и м ы п л а т и м б о л ь ш у ю ц е н у з а э т о , о т к л ю ч а я р о с с и й с к у ю э н е р г и ю , с в ы с о к и м и з а т р а т а м и н а э н е р г и ю » , — з а я в и л Б и р о л ь .

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Запада заплатили высокую цену за достижение свободы от российских энергоносителей. Глава ЕК добавила, что после отказа от российских энергоносителей ряд домохозяйств и предприятий «столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию», что привело к закрытию некоторых производств.

В свою очередь газета Financial Times написала, что несколько стран Европейского союза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине. Сообщалось также, что подобной позиции придерживаются официальные лица в Германии, Венгрии и Словакии.