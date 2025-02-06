Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил о необходимости создания объектов по обогащению урана по всему миру, чтобы в будущем иметь возможность отказаться от услуг России, на которую сейчас приходится более 40% мощностей.

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" А т о м н а я э н е р г е т и к а о ч е н ь х о р о ш а д л я о б е с п е ч е н и я э н е р г е т и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и , < . . . > о д н а к о , к о г д а я с м о т р ю н а г л о б а л ь н ы е м о щ н о с т и п о о б о г а щ е н и ю , я в и ж у с е р ь е з н у ю к о н ц е н т р а ц и ю : ф а к т и ч е с к и б о л е е 4 0 % м и р о в о г о п о т е н ц и а л а п о о б о г а щ е н и ю у р а н а н а х о д и т с я в о д н о й с т р а н е - в Р о с с и и . П о э т о м у н е о б х о д и м о д и в е р с и ф и ц и р о в а т ь м о щ н о с т и п о о б о г а щ е н и ю у р а н а " , - с к а з а л о н в о в р е м я в ы с т у п л е н и я в А т л а н т и ч е с к о м с о в е т е ( п р и з н а н в Р Ф н е ж е л а т е л ь н о й о р г а н и з а ц и е й ) .

Бирол заявил, что воспринимает как угрозу отсутствие диверсификации в любой отрасли энергетики, не только атомной.

" М ы и с п ы т а л и н а с е б е в Е в р о п е г о р ь к и е п о с л е д с т в и я ч р е з м е р н о й з а в и с и м о с т и о т о д н о й е д и н с т в е н н о й э н е р г е т и ч е с к о й с т р а н ы , а и м е н н о о т Р о с с и и , и м ы н е с е м б о л ь ш и е и з д е р ж к и , о т к а з ы в а я с ь о т р о с с и й с к о й э н е р г и и , т р а т и м м н о г о с р е д с т в н а э н е р г и ю " , - с к а з а л о н .

В этом контексте Бирол призвал страны, желающие развивать у себя атомную энергетику, уделять внимание не только строительству АЭС, но и созданию мощностей по обогащению. Он подтвердил, что это является для членов МЭА "серьезным вызовом" и пока нет четкого плана по его преодолению.

По мнению Бирола, после аварии на японской АЭС "Фукусима", произошедшей в 2011 году, "атомная энергетика возвращается", а в 2025 году выработка энергии на АЭС по всему миру достигнет исторического рекорда. Он добавил, что в 15 странах строятся АЭС суммарной мощностью 70 ГВт и что это также рекордный объем строительства в отрасли. Глава МЭА отметил растущий интерес к малым модульным реакторам (ММР).

Вместе с тем он подчеркнул, что США и Европе сейчас трудно конкурировать с Россией и Китаем, на которые приходится большинство строящихся атомных объектов в мире. "Причина очень проста: китайцы, например, завершают свои проекты в срок, и они делали это в то время, когда страны с развитой экономикой - США, Европа или Япония - не строили значительного количества атомных электростанций, если вообще строили", - констатировал Бирол. Он добавил, что в США и Европе проекты выполняются в среднем с 8-летней задержкой и с превышением изначального бюджета в 2,5 раза.

По мнению Бирола, та же Германия совершила "историческую ошибку", отказавшись от атомной энергетики вообще. Глава МЭА предположил, что после ближайших парламентских выборов руководство ФРГ пересмотрит свою политику в этой сфере. Он добавил, что Соединенным Штатам вместе со странами Европы, Канадой, Японией и Республикой Корея следует объединить усилия в области цепочки поставок для более успешной конкуренции с Россией и Китаем в области строительства крупных АЭС, а также ММР.