Глава МЭА призвал снизить долю РФ на мировом рынке обогащения урана
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил о необходимости создания объектов по обогащению урана по всему миру, чтобы в будущем иметь возможность отказаться от услуг России, на которую сейчас приходится более 40% мощностей.
"Атомная энергетика очень хороша для обеспечения энергетической безопасности, <...> однако, когда я смотрю на глобальные мощности по обогащению, я вижу серьезную концентрацию: фактически более 40% мирового потенциала по обогащению урана находится в одной стране - в России. Поэтому необходимо диверсифицировать мощности по обогащению урана", - сказал он во время выступления в Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией).
Бирол заявил, что воспринимает как угрозу отсутствие диверсификации в любой отрасли энергетики, не только атомной.
"Мы испытали на себе в Европе горькие последствия чрезмерной зависимости от одной единственной энергетической страны, а именно от России, и мы несем большие издержки, отказываясь от российской энергии, тратим много средств на энергию", - сказал он.
В этом контексте Бирол призвал страны, желающие развивать у себя атомную энергетику, уделять внимание не только строительству АЭС, но и созданию мощностей по обогащению. Он подтвердил, что это является для членов МЭА "серьезным вызовом" и пока нет четкого плана по его преодолению.
По мнению Бирола, после аварии на японской АЭС "Фукусима", произошедшей в 2011 году, "атомная энергетика возвращается", а в 2025 году выработка энергии на АЭС по всему миру достигнет исторического рекорда. Он добавил, что в 15 странах строятся АЭС суммарной мощностью 70 ГВт и что это также рекордный объем строительства в отрасли. Глава МЭА отметил растущий интерес к малым модульным реакторам (ММР).
Вместе с тем он подчеркнул, что США и Европе сейчас трудно конкурировать с Россией и Китаем, на которые приходится большинство строящихся атомных объектов в мире. "Причина очень проста: китайцы, например, завершают свои проекты в срок, и они делали это в то время, когда страны с развитой экономикой - США, Европа или Япония - не строили значительного количества атомных электростанций, если вообще строили", - констатировал Бирол. Он добавил, что в США и Европе проекты выполняются в среднем с 8-летней задержкой и с превышением изначального бюджета в 2,5 раза.
По мнению Бирола, та же Германия совершила "историческую ошибку", отказавшись от атомной энергетики вообще. Глава МЭА предположил, что после ближайших парламентских выборов руководство ФРГ пересмотрит свою политику в этой сфере. Он добавил, что Соединенным Штатам вместе со странами Европы, Канадой, Японией и Республикой Корея следует объединить усилия в области цепочки поставок для более успешной конкуренции с Россией и Китаем в области строительства крупных АЭС, а также ММР.