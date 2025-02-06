Санду потребовала повысить тарифы на энергоресуры в Приднестровье

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики должны повысить тарифы на энергоресурсы для получения европейского гранта в 60 млн евро, который поможет преодолеть энергетический кризис, заявила президент Молдавии Майя Санду.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Тирасполь должен согласиться на поэтапное повышение тарифов на энергоресурсы, чтобы получить грант от ЕС в размере 60 млн евро, передает РИА «Новости».

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 млн евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья, поставки которого планируется осуществлять до 10 февраля.

Газа в Приднестровье не хватает для отопления домов

Молдавский государственный поставщик Energocom уже приступил к закупкам природного газа на европейских биржах, а Молдавская ГРЭС возобновила генерацию электроэнергии на газе, прекратив веерные отключения света.

« Н е л ь з я ж д а т ь , ч т о т е , к т о г о д а м и п л а т и л с и м в о л и ч е с к у ю ц е н у , з а н о ч ь п е р е й д е т к р ы н о ч н ы м ц е н а м , н о п о э т а п н ы й р о с т – э т о о б щ е е у с л о в и е ЕС и правительства Молдавии», – заявила Санду в эфире канала TV8.

Санду подчеркнула, что даже к концу года тарифы в Приднестровье не сравняются с тарифами на правом берегу Днестра, однако выполнение условий позволит получить средства ЕС, которых хватит до конца отопительного сезона. В противном случае, Тирасполю придется справляться самостоятельно, возможно, поставляя российский газ по формуле, не нарушающей международные санкции и законодательство Молдавии.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз выделит Приднестровью 60 млн евро помощи при условии соблюдения ряда требований.

До этого Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа объемом три млн куб. м в рамках соглашения о займе между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом».

Глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что поставки газа из Евросоюза в Приднестровье начались, но этого объема хватит только на 10 дней.

Между тем, Еврокомиссия и Молдавия согласовали стратегию энергетической независимости и интеграции в рынок ЕС с целью снижения зависимости от России и поддержкой в 250 млн евро.