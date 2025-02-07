Группа американского минюста, занимавшаяся преследованием российского бизнеса, должна быть расформирована, следует из меморандума, подписанного генпрокурором США Пэм Бонди.

« Р а б о ч а я г р у п п а K l e p t o C a p t u r e , к о м а н д а м и н и с т е р с т в а п о к л е п т о к р а т и и , И н и ц и а т и в а п о в ы я в л е н и ю а к т и в о в к л е п т о к р а т и и д о л ж н ы б ы т ь р а с ф о р м и р о в а н ы » , – п р и в о д и т РИА «Новости» текст документа.

KleptoCapture в составе минюста США занимается преследованием активов российского бизнеса. В соответствии новыми указаниями прокуроры, задействованные в данной работе, должны вернуться на свои прежние позиции. Ресурсы, которые ранее использовались ими, будут перенаправлены на усиление борьбы с картелями и другими формами международной организованной преступности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России.