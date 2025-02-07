Telegraph: Великобритания находится на грани банкротства
Британский политик Дэвид Фрост отметил в статье для газеты Telegraph, что Великобритания находится на грани банкротства.
При этом, по его словам, все возможные способы пополнения бюджета только усложняют ситуацию.
«Выхода нет. Повышение налогов не увеличит доходы, а лейбористы не могут стимулировать экономический рост или сократить расходы», — подчеркнул политик.
Фрост добавил, что дефицит бюджета страны может доходить до 20 млрд фунтов стерлингов, а повышение налогов приведёт к рецессии.
Ранее сообщалось, что цены на промышленную энергию в Британии стали высочайшими в мире.
Кроме того, глава компании Ineos Джим Рэтклифф предупредил, что химическая промышленность Британии оказалась на грани гибели.