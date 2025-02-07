Салоны красоты в России стали чаще закрываться

В России в 2024 году салоны красоты преимущественно открывались, а не закрывались. При этом в январе текущего года число их ликвидаций обогнало количество регистраций, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования проекта «Контур.Фокус».

Отмечается, что за 13 месяцев (2024 год и январь 2025 года) число фирм в этой отрасли увеличилось с 108 811 до 117 843. В январе 2025 года, впервые за все время наблюдения, количество ликвидированных объектов превысило число зарегистрированных: 1 603 против 1 501.

В течение всего 2024 года число регистраций превышало количество ликвидаций, но динамика была нестабильной. С января по сентябрь количество новых регистраций варьировалось от 1775 до 2484, а в декабре резко выросло до 3361. В декабре 2024 года также было зарегистрировано наибольшее количество ликвидаций — 2469, в то время как в остальные месяцы этот показатель не превышал 1704.

Ранее сообщалось, что, по данным Центра развития перспективных технологий, россияне стали активнее покупать духи. Их доля в общем объеме продаж парфюмерии увеличилась более чем на три процентных пункта, до 15,5%.