Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг назвал свою страну альтернативным поставщиком газа в ЕС и сказал, что его страна "не наживается" на украинском конфликте. Об этом сообщила газета Financial Times.
По ее информации, Столтенберг отверг обвинения в том, что Норвегия наживается на конфликте на Украине, продавая рекордные объемы нефти и газа в Европу. Он заявил, что не согласен с учеными и СМИ, предполагающими, что его страна получила огромную прибыль с 2022 года. Столтенберг считает, что Норвегия просто предоставила необходимые альтернативные поставки энергоресурсов.
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"Европейские страны признали важность норвежского газа для смягчения последствий прекращения поставок российского газа", - приводит газета слова главы Минфина Норвегии.
Столтенберг сказал, что норвежский газ теперь составляет около 30% поставок в ЕС, пишет издание. Он добавил, что Норвегия также является крупным экспортером нефти, почти 90% которой идет в ЕС.