ЦБ Индии впервые за пять лет снизил ключевую ставку

Резервный банк (ЦБ) Индии снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 6,25 процента, сделав это впервые за пять лет. Как пишет Reuters, решение совпало с прогнозом 70 процентов аналитиков. За него проголосовали все шесть членов комитета по денежно-кредитной политике.

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В материале также отмечается, что регулятор первым с мая 2020 года понижением ставки дал сигнал о менее ограничительной политике в будущем, поскольку он стремится обеспечить стимул для экономики страны, растущей на минимальные за последние четыре года 6,4 процента. Эксперты агентства также ожидают еще одного снижения ставки на 25 б.п. в апреле.

По словам управляющего Резервного банка Санджая Малхотра, динамика инфляции, снижающейся с октября 2024 года, открыла пространство для смягчения ставок.

« К о м и т е т , п р о д о л ж а я п р и д е р ж и в а т ь с я н е й т р а л ь н о й п о з и ц и и , с ч и т а е т , ч т о м е н е е о г р а н и ч и т е л ь н а я д е н е ж н о - к р е д и т н а я п о л и т и к а у м е с т н а н а д а н н о м э т а п е » , — с к а з а л о н .

Ранее глава индийского регулятора прогнозировал на ближайшие годы устойчивый рост экономики страны в диапазоне 7,5-8,0 процента, до которого показатель пока не дотягивает.