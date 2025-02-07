ЦБ назвал дату выпуска обновленной купюры в 1000 рублей

Новая купюра номиналом 1000 рублей появится в конце года. Об этом сообщается в ответах на вопросы, опубликованных в Telegram-канале Центрального банка.

В ЦБ также прокомментировали ситуацию с заменой бумажных купюр номиналом 5 и 10 рублей на монеты. Как отмечается, это было сделано из-за того, что бумажные банкноты этих номиналов быстро приходили в негодность. Однако в 2022 году Центробанк снова начал выпускать банкноты этих номиналов, поскольку они были очень востребованы среди населения и более удобны в использовании.

В новой версии банкноты были покрыты специальным защитным составом, что позволило продлить срок их использования. В результате печать бумажных денег стала более выгодной, чем чеканка монет, подчеркнул регулятор. Также транспортировка банкнот гораздо удобнее, чем перевозка монет, добавили в Банке России.

ЦБ объяснил замену монет 5 и 10 рублей на банкноты

Осенью прошлого года регулятор обнародовал предварительные эскизы банкноты номиналом 1000 рублей. Выпуск банкнот с прежним дизайном был временно приостановлен из-за возникших сомнений относительно изображения церкви в Казанском кремле, на котором не был виден крест.