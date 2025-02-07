Индия запустит деривативы на дождь

Национальная биржа товаров и производных инструментов Индии планирует запустить первые в стране погодные деривативы, сообщили два источника, знакомые с планами. Об этом пишет Bloomberg.

Новый инструмент предназначен для работы с осадками и будет основан на индексе, который разрабатывает один из ведущих университетов страны, Индийский технологический институт в Бомбее, с использованием данных, полученных от Индийского метеорологического департамента. Источники заявили, что после разработки продуктов NCDEX обратится за одобрением к регулятору.

Индия, где сельское хозяйство и связанные с ним виды деятельности составляют около 16% ВВП, стремится усилить меры по смягчению последствий изменения климата и нехватки воды, которые все чаще влияют на урожайность. В прошлом году правительство добавило погодные деривативы в список инструментов, разрешенных для торговли. Эти инструменты могут помочь хеджировать риски, связанные с непредсказуемыми осадками.

Новый продукт, связанный с осадками, появится в условиях усиленного регулирования деривативов. SEBI ввел одни из самых жестких мер для сдерживания ажиотажа вокруг торговли опционами на акции и на прошлой неделе продлил запрет на торговлю деривативами семи видов сельхозтоваров.

Погодные продукты начали появляться в США на внебиржевом рынке в 1997 году и становятся все более популярными, поскольку компании стремятся защитить себя от рисков, связанных с природными явлениями. В некоторых юрисдикциях регуляторы даже просят компании оценить, насколько погодные условия представляют угрозу для их бизнеса.

CME Group Inc., которая начала предлагать такие инструменты на бирже в 1999 году, включает продукты, основанные на погодном индексе, связанном с климатическими тенденциями в нескольких городах США и за рубежом. Их объем торговли вырос более чем на 260% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

В 2023 году Китай запустил внебиржевые опционы, связанные с температурой, чтобы помочь компаниям хеджировать риски, связанные с погодными условиями.