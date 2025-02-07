Рубль в течение нескольких последних недель демонстрирует уверенное укрепление к доллару. В условиях инфляции и падения покупательского спроса это выглядит странно и объясняется торговой войной США с Китаем, считает экономист Елена Ведута.

В будущем такой рост чреват негативными последствиями, предупредила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

« М е н я у д и в л я е т , ч т о р у б л ь у к р е п л я е т с я , п о т о м у ч т о о б ъ е к т и в н ы х п р и ч и н д л я э т о г о н е т » , — з а я в и л а В е д у т а .

Она пояснила, что российская экономика сейчас в большей степени ориентирована на военные цели, а курс нацвалюты должен отражать доступные на рынке потребительские блага. Поэтому укрепление рубля удивляет специалистов и выглядит как «спекулятивный момент», так как на фоне инфляции в РФ падает покупательная способность, отметила Ведута.

Она назвала важным фактором сложившейся ситуации торговую войну США и Китая, которые ввели взаимные импортные пошлины. Это влияет на мировую экономику в целом и бьет по карману жителей обеих стран, которые теряют свои реальные доходы.

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Все это в целом говорит о том, что наблюдаемое укрепление рубля не имеет стабильных оснований и не продлится долго, считает экономист.

« С к о р е е , м ы у в и д и м п р о д о л ж е н и е в а л ю т н ы х м а н е в р о в , в к о т о р ы х ю а н ь , д о л л а р и р у б л ь б у д у т к о н к у р и р о в а т ь , н о к о н е ч н ы м р е з у л ь т а т о м с т а н е т с н и ж е н и е п о к у п а т е л ь н о й с п о с о б н о с т и б о л ь ш и н с т в а н а с е л е н и я » , — п о я с н и л а о н а .

За этим временным ростом рубля могут последовать скачки курса валют и падение реальных доходов, заключила Ведута.

Напомним, Трамп сначала подписал указ о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, а затем приостановил этот процесс на 30 дней для Канады и Мексики после того, как стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков. Решение о введении 10%-ных пошлин для Китая осталось в силе, на фоне чего Пекин сообщил об ответных мерах.