Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления
Экономика России выдержала санкционное давление благодаря диверсификации и технологическому развитию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам главы кабмина, российская экономика смогла успешно справиться с санкционным давлением, передает РИА «Новости».
Мишустин отметил, что многие страны, вводившие ограничения, не смогли добиться аналогичных результатов.
Премьер также подчеркнул, что благодаря усилиям по диверсификации и технологическому развитию, экономика России стала более устойчивой.
«Мы видим, как наша экономика становится более технологичной и диверсифицированной», – заявил он.
Мишустин добавил, что российская экономика продолжает адаптироваться к новым вызовам, что позволяет ей сохранять стабильность и обеспечивать устойчивый рост в условиях внешнего давления.
Премьер-министр сообщил о росте ВВП страны по итогам 2024 года на 4,1%. Этот показатель превысил официальный прогноз на 0,2%, что стало неожиданным успехом для российской экономики.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным, Мишустин подчеркнул, что данные Росстата свидетельствуют о более благоприятной экономической динамике, чем предполагалось ранее.
В текущей сложной экономической обстановке такие результаты свидетельствуют о стабильной работе правительства и поддержке со стороны промышленного и аграрного секторов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.