Снижение темпов роста ВВП в европейских странах является исключительно европейской проблемой, но корень этой проблемы понятен, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

В ряде стран Евросоюза, напомнил Путин, сейчас наблюдается значительное снижение темпов роста ВВП.

Российский экспорт в Германию рухнул