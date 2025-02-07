Экономист высказался о перспективах дедолларизации мировой экономики

Доллар будет сохранять свой статус ведущей мировой валюты до тех пор, пока США продолжают занимать существенное место в мировой экономике, предположил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. По его мнению, говорить о дедолларизации мировой экономики в видимой перспективе невозможно.

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«Почему доллар вообще стал мировой валютой? Так стало после Второй мировой войны, когда нужно было восстанавливать мирную жизнь, подразумевающую торговлю, обмен товарами. Тогда на доллар приходилась примерно треть от всей мировой торговли. Расчет в нем был во многом безальтернативен, потому что страны понимали: для восстановления собственных экономик придется торговать с США, как с главным производителем», — объяснил Беляев.

При этом, по его словам, рассчитываться между собой можно было в любой валюте, которая устраивала контрагентов, запретов на это никто не вводил. Возможными оставались расчеты и в долларах, и в национальных валютах государств.

«Пока экономика США существует в достаточно здоровом виде и занимает существенное место в мировой торговле, роль доллара сохранится. Да, доля товарооборота США постепенно сокращается, в мировом валютном обороте роль доллара тоже становится несколько меньше. Но страна по-прежнему играет важную роль и производит достаточное количество продукции. Пока ситуация остается на таком уровне, роль доллара в мировой экономике будет сохраняться», — заключил Беляев.

Ранее в Центробанке сообщили, что россияне стали реже сберегать деньги в долларах и евро. Доля валютных вкладов россиян упала ниже семи процентов, минимального уровня за последние 17 лет.