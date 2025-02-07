ЕС хочет развивать «зеленую» энергетику, чтобы не быть зависимым от России

Евросоюз намерен и дальше развивать «зеленую» энергетику, чтобы перестать зависеть от поставок энергоносителей из РФ, заявила на пресс-конференции в Польше глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ее цитирует РИА Новости.

« М ы п р о д о л ж и м д е л а т ь а к ц е н т н а в о з о б н о в л я е м ы х и с т о ч н и к а х , п о т о м у ч т о о н и с о з д а ю т р а б о ч и е м е с т а в Е в р о п е , н о т а к ж е , ч т о н е м е н е е в а ж н о , э т о д е л а е т н а с н е з а в и с и м ы м и , в о с о б е н н о с т и о т р о с с и й с к и х и с к о п а е м ы х и с т о ч н и к о в э н е р г и и » , — о б ъ я с н и л а р у к о в о д и т е л ь Е К .

30 января газета Financial Times со ссылкой на источники в европейских столицах написала, что несколько стран Европейского союза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

В Госдуме отметили, что между странами, входящими в ЕС, существует «большой раздрай». По этой причине, считает парламентарий, в обозримом будущем не будет единой политики, которая устраивала бы все страны.