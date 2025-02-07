В идее сократить рабочую неделю в России нашли изъян

Обсуждаемая в России идея о возможном сокращении рабочей недели до 36 часов не поможет решить проблему нехватки кадров, в том числе логистическим компаниям. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделилась директор HR-департамента ГК «ЕТЕ» Наталия Андреева.

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Сокращение рабочих часов действительно привлечет молодежь и поддержит баланс между работой и личной жизнью у многих сотрудников, подчеркнула Андреева. Однако в случае, если законопроект коснется всех отраслей, магазины, спортивные секции и детские сады также будут закрываться раньше, отметила она. Оплата за трудовые часы в этом случае может сократиться, а потребность в кадрах из-за уменьшения времени на выполнение задач у работников только возрастет, считает собеседница издания.

Чтобы компенсировать образовавшийся дефицит, предпринимателям придется заняться поиском дополнительных кадров, указала представитель ГК «ETE».

« Е с л и п р о ц е с с ы н е б у д у т а в т о м а т и з и р о в а н ы , р и с к у с у г у б л е н и я т е к у щ е г о д е ф и ц и т а м о ж е т т о л ь к о у в е л и ч и т ь с я » , — р е з ю м и р о в а л а о н а .

Комментарий компании стал ответом на ранее озвученную депутатом Госдумы Светланой Бессараб идею о сокращении рабочей недели до 36 часов. Соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен после окончания конфликта на Украине, рассказала она. Работников различных производств, по словам депутата, инициатива не коснется: в противном случае у компаний увеличится рост затрат, а это повлечет за собой удорожание продукции.