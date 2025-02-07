Назван уровень безработицы в РФ в декабре

Уровень безработицы в России в декабре 2024 года не изменился по сравнению с ноябрем и составил 2,3%, следует из данных Росстата.

" В д е к а б р е 2 0 2 4 г о д а 1 , 8 м л н ч е л о в е к в в о з р а с т е 1 5 л е т и с т а р ш е к л а с с и ф и ц и р о в а л и с ь к а к б е з р а б о т н ы е ( в с о о т в е т с т в и и с м е т о д о л о г и е й М е ж д у н а р о д н о й о р г а н и з а ц и и т р у д а ) " , - о т м е ч а е т с я в м а т е р и а л а х Р о с с т а т а .

В декабре 2024 года среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 52,3%, при этом уровень безработицы среди женщин (2,5%) был выше уровня безработицы среди мужчин (2,2%).

Из 1,8 млн безработных около 1,2 млн составляют городские жители, 0,6 млн - сельские. Уровень безработицы среди сельских жителей (3,3%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (2,1%).

На долю молодежи в возрасте до 25 лет среди безработных приходится 19,8%, на лиц в возрасте 50 лет и старше - 21,6%, на лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности - 28,8%.