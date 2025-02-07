Возможности кризиса в экспорте российской нефти оценили

Россия может столкнуться с кризисом в экспорте нефти из-за санкций США, введенных администрацией президента Джо Байдена 10 января, и первые его симптомы уже заметны. Об этом пишет Bloomberg.

Стоимость фрахта танкеров для поставок выросла в полтора раза, а разница между ценой при отгрузке из России и в азиатских портах взлетела. Аналитик издания по нефтяному рынку Джулиан Ли отмечает, что ранее российские компании могли завышать ставки для обхода потолка цен, по крайней мере, для этого у них был повод, но теперь ситуация иная.

Ограничительные меры США в отношении 161 танкера, задействованного в экспорте нефти, серьезно урезают возможности для поставок. А если учитывать санкции ЕС и Великобритании, то под ударом находятся уже 265 судов.

В прошлом российским компаниям удалось собрать «теневой» флот, позволяющий организовать транспортировку нефти без привлечения западных компаний, но рынок подержанных кораблей не бесконечен. К тому же столько активное санкционное давление может само по себе увеличивать премию за риск. По данным Argus, уже сейчас стоимость фрахта для поставок из Черного моря в Индию составляет 10 долларов за баррель, а из Балтийского — 13 долларов.

При этом часть судов, попавших от ограничения, застряли в море и не двигаются уже почти месяц. За это время они не возвращаются за новыми партиями, что влияет на поставки. По оценкам аналитика, если Россия в ближайшее время не решит вопрос с заблокированными судами, то сбои с поставками нефти окажутся слишком значительными.

Ранее агентство Argus Media сообщило, что в последнее время стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals вернулась на уровень ниже 60 долларов за баррель.