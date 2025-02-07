Трамп заявил о желании Китая покупать американский СПГ

Трамп утверждает, что Китай заинтересован в покупке американского СПГ
Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Китай и другие страны заинтересованы в покупке американского сжиженного природного газа (СПГ).
"Мы начали торги СПГ немедленно, фактически сделали это несколько дней назад. И сейчас Китай, не только Китай, но все хотят покупать его. У нас его больше, чем у кого-либо еще, и все его покупают", - сказал президент на совместной с премьером Японии Сигэру Исибой пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.
Зеленский предложил Трампу сделку по редкоземельным металлам
Трамп добавил, что США готовы поставлять свой СПГ как в Японию, так и в другие страны.