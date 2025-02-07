Трамп заявил о желании Китая покупать американский СПГ

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Китай и другие страны заинтересованы в покупке американского сжиженного природного газа (СПГ).

" М ы н а ч а л и т о р г и С П Г н е м е д л е н н о , ф а к т и ч е с к и с д е л а л и э т о н е с к о л ь к о д н е й н а з а д . И с е й ч а с Китай, не только Китай, но все хотят покупать его. У нас его больше, чем у кого-либо еще, и все его покупают", - сказал президент на совместной с премьером Японии Сигэру Исибой пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

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Трамп добавил, что США готовы поставлять свой СПГ как в Японию, так и в другие страны.