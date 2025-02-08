Финансист раскрыл подвох высоких ставок по накопительным счетам

Российские банки предлагают высокие ставки при открытии накопительных счетов, но важно изучать условия соглашения, рассказал агентству «Прайм» основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. По его словам, такой вид хранения денег не очень выгоден финансовым учреждениям, поскольку клиент может в любой момент снять деньги со счета. Эксперт пояснил, что банкам важно точное понимание, в течение какого времени они смогут «пользоваться» деньгами.

Н а к о п и т е л ь н ы е с ч е т а н е д а ю т т а к о й я с н о с т и , и и м е н н о п о э т о м у б а н к и с т р а х у ю т с е б я о т р и с к о в н е д о с т а т о ч н о с т и с р е д с т в , — п о я с н и л ф и н а н с и с т .

Но деньги банкам все равно нужны, поэтому такие счета они все же открывают, завлекая клиентов повышенными ставками. Но тут важно детально изучать условия, среди которых могут быть ограничения по сумме хранения средств или трат, а также покупка банковских продуктов. С такими условиями ставка по накопительному счету, может оказаться непривлекательной, предупредил Мехтиев.

Тем временем финансист Антон Мельцов обратил внимание, что некоторые банки начали снижать ставки по вкладам, несмотря на сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21%. По его словам, это связано с экономической ситуацией, конкуренцией между банками и стремлением повысить ликвидность.