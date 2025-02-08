Замедление темпов извлечения газа из подземных хранилищ Украины в Киеве объяснили российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечают эксперты, в реальности проблемы вызваны плохой подготовкой офиса Зеленского к отопительному сезону. Чем грозит нехватка газа украинской экономике и бытовым потребителям?

Украине не хватает мощностей для использования газа из подземных хранилищ (ПХГ). По словам Александра Харченко, директора центра исследований энергетики республики, в сложившейся ситуации якобы виноваты российские удары по компрессорным станциям, пишет издание «Страна». Он добавил, что из-за многочисленных повреждений, инфраструктура не обеспечена давлением, необходимым для выкачки энергоресурса.

« В ц е л о м к о л и ч е с т в а г а з а у н а с д о с т а т о ч н о , н о п о с л е п о с л е д н и х а т а к п о н а ш и м м е с т о р о ж д е н и я м у н а с н е х в а т а е т д а в л е н и я . Б ы л и а т а к о в а н ы к о м п р е с с о р н ы е с т а н ц и и , и с е й ч а с с н а ш и х м е с т о р о ж д е н и й м ы н е м о ж е м п о д н и м а т ь с т о л ь к о г а з а , с к о л ь к о н у ж н о и с к о л ь к о м ы п р и в ы к л и » , – з а я в и л Х а р ч е н к о .

Примечательно, что до этого экс-глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщал, что объем газа в ПХГ республики упал до критической отметки в 10%. По данным Reuters, ежедневное использование заготовленных ресурсов снизилось до 58 млн куб. метров, в то время как совокупная суточная потребность страны равняется 110 млн кубоиметров.

На этом фоне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что государству в скором времени понадобится резкое наращивание импорта газа. По его подсчетам, только до конца этого года Киеву предстоит закупить не менее 1 млрд куб. метров, сообщает ТАСС. Соответствующие торги уже начались.

Так, украинская версия журнала Forbes передавала, что к настоящему моменту Киев успел приобрести у зарубежных поставщиков около 100 млн куб метров за 5 млн евро. При этом на момент 24 января совокупный запас газа в украинских ПХГ составлял 8,5 млрд кубов, 4,7 из которых «буферные», они необходимы для поддержания давления под землей.

Напомним, в середине января Россия нанесла ракетный удар по объектам в городе Стрый (Львовская область), где находится крупное хранилище газа. В сообществе военкоров удар называли важным шагом на пути гарантированного снижения военного потенциала противника. Позже, 1 февраля ВС РФ поразили ряд объектов газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающих работу украинского ВПК.

В то же время российские эксперты считают, что удары ВС РФ вряд ли имели решающее значение для появления новых проблем с газом на Украине. По их мнению, подобные обвинения направлены на внутреннего потребителя, которого офис Зеленского пытается объедить в том, что проблемы с энергетикой вызваны не промахами правительства, но действиями противника.

« У к р а и н с к и е в л а с т и п л о х о п о д г о т о в и л и с ь к т е к у щ е м у о т о п и т е л ь н о м у с е з о н у . Е щ е о с е н ь ю с т а л о и з в е с т н о , ч т о о ф и с З е л е н с к о г о з а л о ж и л в с е г о л и ш ь о к о л о 8 м л р д к у б о в г а з а в П Х Г . Д л я с р а в н е н и я : в о т н о с и т е л ь н о с п о к о й н ы е в р е м е н а п р и ч у т ь б о л ь ш и х о б ъ е м а х в с т р а н е о б ъ я в л я л о с ь ч р е з в ы ч а й н о е п о л о ж е н и е » , – р а с с у ж д а е т И г о р ь Ю ш к о в , э к с п е р т Ф и н а н с о в о г о у н и в е р с и т е т а п р и п р а в и т е л ь с т в е Р Ф и Ф о н д а н а ц и о н а л ь н о й э н е р г е т и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и . «Между тем, столь скромный запас в хранилищах чреват серьезными проблемами. Чем меньше газа находится в подземной инфраструктуре, тем сложнее его выкачивать на поверхность, поскольку в трубах устанавливается очень низкое давление. Исправить это можно только одним способом: добавить большее количество газа. Что касается российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины, то они могли усугубить ситуацию. Но принципиально изменить картину обстрелы не способны. Прямой удар по ПХГ может его уничтожить, но не замедлить скорость выкачивания газа. Украинские власти попросту хотят переложить ответственность за недоработки на плечи ВС РФ, используя подконтрольные СМИ», – акцентирует собеседник. «В настоящий момент оценить точное количество потребления газа в республике нельзя. Обычно страна добывала около 20 млрд кубов энергоресурса, а использовала в течение года 30 миллиардов. Сейчас эта цифра должна снизиться: страну покинули миллионы граждан, значительная часть промышленных мощностей ныне не работает», – рассуждает эксперт.

« Т о е с т ь у к р а и н с к и е в л а с т и , с к о р е е в с е г о , д а ж е п р и с т о л ь н е п р и я т н о м р а з в и т и и с о б ы т и й , в с е р а в н о м о г у т з а я в л я т ь о п о л н о й с а м о о б е с п е ч е н н о с т и г а з о м . С ф о р м а л ь н о й с т о р о н ы и м д о л ж н о х в а т а т ь р е с у р с о в . Н о т о т о б ъ е м , к о т о р ы й о н и з а г о т о в и л и , с п о с о б е н п о к р ы т ь л и ш ь м и н и м а л ь н ы е н у ж д ы . З и м о й п о т р е б н о с т ь в э н е р г и и ж е з н а ч и т е л ь н о в о з р а с т а е т » , – п о л а г а е т о н . «Чтобы уложиться в нормы потребления, офису Зеленского придется вводить ограничения на использование газа. Не исключаю, что в скором времени правительство опубликует список «неприоритетных клиентов», в который войдут предприятия, не связанные с оборонным сектором. Их и начнут отключать в первую очередь», – добавляет собеседник. «Конечно, лишать соцучреждения или простых потребителей подачи газа никто не решится. Однако в скором времени его подача в жилые дома может быть ограничена. Думаю, украинские власти предложат график, в котором и будут обозначены временные рамки, когда люди смогут пользоваться газом», – говорит Юшков.

Несколько иной точки зрения придерживается экономист Иван Лизан. По его словам, удары по энергетической инфраструктуре Украины значительно осложнили местным властям организацию отопительного сезона. «В этом году Россия действительно нарастила обстрелы объектов, принадлежащих к данной сфере. Это создало определенные препятствия для откачки газа», – добавляет он.

« О д н а к о п р о б л е м а н о с и т к о м п л е к с н ы й х а р а к т е р . О ф и с З е л е н с к о г о п о ч и в а л н а л а в р а х п р о ш л о г о о т о п и т е л ь н о г о с е з о н а . Т о г д а о н и т о ж е з а п а с л и с ь к р а й н е м а л ы м и о б ъ е м а м и г а з а . В э т о м г о д у о н и п о п ы т а л и с ь п о в т о р и т ь д о с т и г н у т ы е у с п е х и , н о с и т у а ц и я и з м е н и л а с ь : з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь э н е р г о и н ф р а с т р у к т у р ы б ы л а в ы в е д е н а и з с т р о я » , – р а с с у ж д а е т с о б е с е д н и к . «Конечно, Украину может «пронести» и сейчас. Теоретически, минимальным объемом газа для закрытия потребностей страны они обладают. Однако следующий отопительный сезон станет для них огромной проблемой. Дело в том, что в каждом ПХГ имеется определенное количество технического газа, выкачивать который нежелательно», – поясняет эксперт.

« Э т и з а п а с ы о б е с п е ч и в а ю т м и н и м а л ь н о е д а в л е н и е , с п о м о щ ь ю к о т о р о г о п р о и з в о д и т с я з а к а ч к а г а з а . Е с л и и с п о л ь з о в а т ь д о с т у п н ы е в п о д з е м н о й и н ф р а с т р у к т у р е м о щ н о с т и н а в с е 1 0 0 % , т о с о в р е м е н е м в о з в р а щ е н и е т е х н и ч е с к и х о б ъ е м о в с т а н е т б о л е е с л о ж н о й о п е р а ц и е й , н а к о т о р у ю п р и д е т с я з н а ч и т е л ь н о п о т р а т и т ь с я » , – г о в о р и т о н .