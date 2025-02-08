Будущие соглашения о поставках российского газа в Европу, если они когда-то будут заключены, окажутся масштабными. Так последствия возможных переговоров оценил в интервью РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

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Он уточнил, что центральноевропейская страна в них может сыграть лишь второстепенные роли. Это, по мнению дипломата, станет следствием «разрушительной позиции» Австрии, которая раньше обладала весомыми позициями в решении газовых вопросов на континенте.

« Б у д у ч и о д н и м и з к л ю ч е в ы х х а б о в , В е н а о б л а д а л а с е р ь е з н ы м в л и я н и е м , н о п р и н я т ы е е ю р е ш е н и я п р и в е л и к у т р а т е э т и х п о з и ц и й . Э т о б ы л и х в ы б о р , и т е п е р ь и м п р е д с т о и т с а м о с т о я т е л ь н о с п р а в л я т ь с я с е г о п о с л е д с т в и я м и . С н а ш е й с т о р о н ы н и к а к и х и н и ц и а т и в п о в о с с т а н о в л е н и ю п р е ж н и х к о н т а к т о в н е т — д и а л о г б ы л р а з о р в а н н е н а м и » , — с к а з а л Л ю б и н с к и й , н а м е к н у в н а д о с р о ч н о е р а с т о р ж е н и е к о н т р а к т а о п о с т а в к а х м е ж д у а в с т р и й с к и м г и г а н т о м O M V и «Газпром экспортом» по инициативе европейской стороны.

Ранее стало известно, что Украина ведет переговоры о возможности транспортировки азербайджанского газа в Европу с использованием своей газовой инфраструктуры. Как подчеркнул представитель МИД страны Георгий Тихий, речь идет не о поставках именно азербайджанского голубого топлива, а какого-то другого, но под его видом.