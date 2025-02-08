Зеленский предложил создать газовый хаб на Украине

Владимир Зеленский заявил о готовности Киева стать газовым хабом для Евросоюза. Слова главы государства передает Telegram-канал офиса президента республики.

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« М ы г о т о в ы и х о т и м – х о т и м и м е т ь к о н т р а к т ы п о п о с т а в к а м в У к р а и н у с ж и ж е н н о г о г а з а . И , к о н е ч н о , м ы б у д е м х а б о м д л я в с е й Е в р о п ы . М ы с у д о в о л ь с т в и е м г о т о в ы п о д д е р ж и в а т ь к о н т р а к т с о с т р а н а м и Е в р о п е й с к о г о С о ю з а » , – с к а з а л З е л е н с к и й .

Он отметил, что данную идею поддерживают американские партнеры.

Украинский лидер подчеркнул, что реализация этого плана обезопасит Украину и всю Европу.

« Д у м а ю , ч т о э т о т о ж е ч а с т ь б е з о п а с н о с т и д л я У к р а и н ы и Е в р о п ы . П о т о м у ч т о э т о н е р о с с и й с к и й г а з » , – р е з ю м и р о в а л З е л е н с к и й .

Накануне спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина готова поставлять азербайджанский газ в Европу. Он подчеркнул, что речь идет именно об азербайджанском газе, исключая любые варианты транспортировки под видом азербайджанского топлива из иных источников.