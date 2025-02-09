В США сильно подорожали яйца из-за гуляющего по стране птичьего гриппа
По данным Минсельхоза США, с начала года цены на яйца выросли на 22%. То есть на 128 рублей за 12 штук. Разброс цен в переводе на рубли составляет от 415 до 1200 рублей за дюжину. Из-за ажиотажного спроса в магазинах полки с яйцами стоят пустыми. В сети обсуждают ограбление продуктового грузовика, перевозившего яйца. Неизвестные украли яиц на 40 тысяч долларов.
Цены на яйца в США бьют рекорд за рекордом. Причина — распространение по стране птичьего гриппа, пишут местные СМИ. Он преследует американских фермеров с января 2022 года. С начала эпидемии, по данным Associated Press, по всей стране были уничтожены порядка 156 миллионов кур и других домашних птиц, причем не только из-за болезни, но и в профилактических целях. В конце прошлого года вспышка гриппа обострилась, и в ноябре-декабре пришлось избавляться от 17 млн птиц. По данным Минсельхоза США, с начала года цены на яйца выросли на 22% или на доллар 28 центов. То есть на 128 рублей за 12 штук. Разброс цен по нынешнему курсу составляет от 415 до 1200-сот рублей за дюжину, если они органические. Из-за ажиотажного спроса в некоторых магазинах яйца пропали с полок. Говорит жительница Техаса Татьяна:
«Раньше можно было купить дюжину яиц, допустим какие-то вне брендовые, волмартовские или еще какие-то в местных магазинах можно было купить за 2-2.50, ну, может за трешку. Теперь цена подскочила буквально до 6-7 долларов за такую коробочку яиц, а уж до 17 еще какие-то, то об этом мне кажется и речи не идет. Народ скупает яйца. Я слышала, кто-то ходил в магазин и сказал, что полки пустые. Потому как слухи ходят, что птичий грипп вроде бы гуляет по птицефабрикам, опять же это все возбуждает людей. Такой же кризис, как с туалетной бумагой когда-то был во время ковида, то есть наблюдается то же самое у нас теперь и с яйцами. Это в общем-то такой продукт массовый, знаете, как хлеб, яйца, молоко. В принципе вообще возросла продуктовая корзина в цене, то есть ты идешь в магазин, и ты оставляешь 200 долларов легко, ничего не купив. То есть повышение опять же на уровне повышения общих цен на продукты, но чтобы какие-то экстремальные эксцессы проходили сейчас с яйцами, пока этого еще не видно, по крайней мере, здесь».
В Нью-Йорке цены поднялись до 12 долларов за упаковку органических яиц в магазинах Whole Foods. Причем в некоторых торговых точках этой сети установлен лимит на покупку — не более трех коробок. Говорит жительница Нью-Йорка Диана Лесничая:
«Мы как раз с подругой обсуждали, что она никогда не покупала определенные конкретные яйца, которые стоили условно три доллара, и тут она зашла в магазин и увидела, что они стоят восемь внезапно. Рядом стоял как раз другой покупатель и он говорит: слушайте, я зашел уже во второй магазин, и там ровно такая же ситуация. Естественно, самыми хорошими считаются органика или фермерские яйца, и там правда цена уже доллар за яйцо где-то примерно составляет. Виной всему птичий грипп, в СМИ конечно же в основном обсуждают его, и говорят, что ситуация с подорожанием яиц временная и цены упадут вниз. Вообще в принципе Штатам свойственно, когда какой-то вопрос разрешается, либо цены на нефть меняются, бензин падает в цене, с яйцами будет в принципе то же самое. Но тут как раз все обсуждают, на этой неделе обокрали грузовик с яйцами в Пенсильвании, так вот стоимость в 40 тысяч долларов. Очень много мемов появилось в соцсетях американских, что девушки, выбирайте парней, которые в магазине ходят с огромным количеством закупленных яиц, это означает, что у них с финансами точно все хорошо. Есть и те, которые по 10, 11, 12 долларов, на эту цену как правило влияет уже размер яиц, там они по классам делятся, есть супер большие, есть поменьше. Цены обычно, как только в Америке что-то дорожает, на что-то есть дефицит определенный, как правило, это касается сразу и магазинов, и ресторанов, но потом цена все равно идет вниз».
Цены действительно удивляют, говорит житель Нью-Йорка Эллиот Гойхман:
«Пошел и перепроверил, что действительно на различные упаковки яиц цены возросли, и если сравнить, например, с октябрем прошлого года, примерно на 40% подскочили. Но люди оптимизируют по-разному. Если кто-то, например, раньше покупал яйца от куриц свободного выпаса или органические, может быть они переходят на более дешевые. Может быть начинают покупать более крупные упаковки, потому что в крупных упаковках цена не сильно изменилась по сравнению с октябрем. Но удивительно, потому что я заметил, что у некоторых онлайн-ритейлеров теперь даже пишут цены на одну штуку яйца, чтобы люди, глядя на цены упаковок по 12, по 18, по 24, могли понять, сколько же все-таки это получится в пересчете на одно яйцо».
В прошлые выходные полки холодильников ShopRite в Бруклине были почти полностью пусты, оставшиеся запасы стоили около $1 за яйцо. В Чикаго некоторые продуктовые магазины, включая Aldi, ограничили покупки двумя коробками яиц.